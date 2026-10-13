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Украинскую военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ

Украинскую военную убили после жалоб на домогательства руководства ВСУ

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Командование 118-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) ВСУ ликвидировало оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Валерию Степанову.

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