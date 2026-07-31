Автохлам во дворе: как убрать чужую машину, которая годами занимает парковку

Нехватка парковочных мест во дворах часто становится причиной конфликтов между соседями. Особенно остро ситуация воспринимается, когда одно место месяцами или даже годами занимает автомобиль, который выглядит заброшенным: покрыт пылью, не используется, имеет повреждения или стоит без движения.