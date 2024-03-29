В Telegram появится запрет на прием сообщений от незнакомцев, заявил Дуров

По словам бизнесмена, администрация мессенджера за последние дни пресекла десятки тысяч попыток разослать призывы к теракта Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что русскоязычные пользователи в последние четыре дня стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.
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