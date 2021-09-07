Сбер запустил специальные условия пролонгации вкладов "Встречай осень"

Сбербанк сообщает, что по всем договорам промо вкладов "Встречай осень" со сроком вклада 1 год и которые пролонгируются с 6-го по 30-е сентября, банк установил специальную ставку автоматической пролонгации — 4,0% вместо традиционных 0,01%.
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