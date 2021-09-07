Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Сбер запустил специальные условия пролонгации вкладов "Встречай осень"

Сбер запустил специальные условия пролонгации вкладов "Встречай осень"

Сбербанк сообщает, что по всем договорам промо вкладов "Встречай осень" со сроком вклада 1 год и которые пролонгируются с 6-го по 30-е сентября, банк установил специальную ставку автоматической пролонгации — 4,0% вместо традиционных 0,01%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх