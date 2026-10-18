Слово «власовцы» знают все. Слово «легионеры» — куда меньше, хотя речь о сопоставимых цифрах: через так называемые восточные легионы вермахта прошло, по разным оценкам, от четверти до трети миллиона бывших советских граждан.
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