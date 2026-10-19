Высокие температуры способствуют образованию карбоната кальция на этих частицах, что приводит к их осаждению на стенках сосудов в виде накипи, отмечают ученыеКитайские исследователи обнаружили, что простое кипячение жесткой воды приводит к удалению из нее от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика, что происходит благодаря их осаждению на дне и стенках сосудов вместе с накипью.
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