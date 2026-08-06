Rolls-Royce обогнал Renault и Tesla по продажам новых автомобилей в России

Премуим-Hyundai под брендом Genesis тоже не пользуется особым спросом у россиянПо итогам января–июля 2026 года ряд известных автомобильных брендов показал в России крайне низкие продажи новых легковых автомобилей — ниже, чем премиальные марки Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini.