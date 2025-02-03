Смена программы Семененко, мастер-класс Игнатовой и здоровье Тарасовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Уровень чемпионата Европы по фигурному катанию в отсутствие российских спортсменов был традиционно низким, а одним из главных запоминающихся моментов стал показательный номер Ники Егадзе, собравшего на льду сразу семь бывших соотечественников.
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