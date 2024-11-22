Пятничный алкопрогноз MAXIM на выходные: 22–24 ноября 2024 года

Пятница, а значит пить или не пить — не вопрос! Вопрос, что пить, причем лично вам. Ответ дает эксперт MAXIM по звездочкам! фото: AIВзболтать, смешать или не маяться чушью и выпить чистым — алкопророчества звезд на эту пятницу и выходные озвучивает эксперт MAXIM, таролог и астролог Галина Янко.