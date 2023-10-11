В Удмуртии взяли под видеонаблюдение площадки для сбора мусор

Контейнерные площадки из переработанных отходов, оборудованные камерами видеофиксации - это проект, который, по мнению участников отрасли, станет дополнительным стимулом к разделению мусора и повышению культуры обращения с ним в регионе.
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