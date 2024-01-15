В АТОР сообщили о росте туристического потока за границу на 40%

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, турпоток за рубеж в новогодние праздники вырос на 35-40%, а россияне совершили около полумиллиона поездок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии