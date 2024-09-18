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Русская весна

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Астероид Апофис все же может уничтожить Землю в 2029 году

Астероид Апофис все же может уничтожить Землю в 2029 году

Давно забыты громкие заголовки: конец света в 2029 году! Астероид Апофис уничтожит Землю! Забыты потому, что все расчеты показывают что небесное тело пройдет между Землей и Луной 13 апреля 2029 года.

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Комментарии
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Константин Самарин
Бла-бла о новом конце света. А этот Вигерт не уточнил, откуда возьмется тот самый &quot;камень&quot;? Может, какой-нибудь хулиган из рогатки выстрелит? Бояться надо &quot;ядерной зимы&quot;, инспирированной Западом, что более реально, чем случайный камень.
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