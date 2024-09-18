Астероид Апофис все же может уничтожить Землю в 2029 году

Константин Самарин

Бла-бла о новом конце света. А этот Вигерт не уточнил, откуда возьмется тот самый "камень"? Может, какой-нибудь хулиган из рогатки выстрелит? Бояться надо "ядерной зимы", инспирированной Западом, что более реально, чем случайный камень.