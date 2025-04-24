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Депутат ГД Топилин навестил в Буинском районе 105-летнего ветерана войны

Депутат ГД Топилин навестил в Буинском районе 105-летнего ветерана войны

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Максима Топилина Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин вместе с главой Буинского района РТ Ранисом Камартдиновым поздравил с наступающим 80-летием Победы 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рауфа Ибрагимовича Тухватуллина.

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