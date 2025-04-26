☢️ Обращение председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина по случаю Дня памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф "Уважаемые жители Волгоградской области! Почти сорок лет прошло с момента взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, но мы помним каждого, кто участвовал в ликвидации его последствий, кто остановил распространение радиации и ценой своей жизни и здоровья предотвратил глобальную катастрофу.