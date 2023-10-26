ВТБ запустил переводы в другие страны с выдачей наличными без открытия счета

Банк ВТБ запустил новую услугу, позволяющую перевести деньги из России в ряд стран. Адресат получает сумму наличными без открытия счета, сообщил РБК начальник управления «переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
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