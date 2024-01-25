Кузбасс дополнил идею Года семьи

КУЗБАСС, 25 января, ФедералПресс. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил в регионе Год молодежи и студентов – вскоре после официального старта Года семьи, который был объявлен президентом РФ на выставке «Россия».
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