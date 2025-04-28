Отрицательная энергия. Минэнерго предлагает всем миром спасать экспорт угля, пока Минэк ищет деньги для РЖД

Экспортная цена угля упала, а курс рубля вырос за 4 месяцев на 25–30 процентов. Сегодня продавать уголь внутри страны оказывается выгоднее, чем экспортировать, так как внутренние цены у нас падают очень редко (интересно, почему? Не картельный ли это сговор?).
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