Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Отрицательная энергия. Минэнерго предлагает всем миром спасать экспорт угля, пока Минэк ищет деньги для РЖД

Отрицательная энергия. Минэнерго предлагает всем миром спасать экспорт угля, пока Минэк ищет деньги для РЖД

Экспортная цена угля упала, а курс рубля вырос за 4 месяцев на 25–30 процентов. Сегодня продавать уголь внутри страны оказывается выгоднее, чем экспортировать, так как внутренние цены у нас падают очень редко (интересно, почему? Не картельный ли это сговор?).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх