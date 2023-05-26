Неправильное питание может стать причиной развития болезней щитовидной железы

Щитовидная железа является органом, который играет важную роль в жизни человека. Причинами ее заболеваний чаще всего служат неправильное питание и недостаток витаминов в организме, пишет Sport24.
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