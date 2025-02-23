Военнослужащие 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны были награждены государственными и региональными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач

Командующий 4 гвардейской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенант Владимир Куценко поздравил военнослужащих с получением высоких наград, а также с днем защитника отечества и пожелал дальнейшего роста в профессиональной деятельности.