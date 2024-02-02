Что происходить Лолитой Милявской после ее отмены

Певица Лолита Милявская перестала блестеть после скандала. После участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой 60-летняя Лолита Милявская, вместе с другими артистами, столкнулась с негативными последствиями.
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