«Барыс» поздравил казахстанцев с Наурызом. «Бұл мейрам әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, құт-береке, бақыт пен молшылық әкелсін! Ұлыс оң, ақ мол болсын! От чистого сердца поздравляем всех вас с праздником Наурыз! В этот день искренне желаем вам и вашим близким мира, счастья, благополучия, процветания и стабильности!», – говорится в обращении клуба.