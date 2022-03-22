«Барыс» поздравил казахстанцев с Наурызом. «Бұл мейрам әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, құт-береке, бақыт пен молшылық әкелсін! Ұлыс оң, ақ мол болсын! От чистого сердца поздравляем всех вас с праздником Наурыз! В этот день искренне желаем вам и вашим близким мира, счастья, благополучия, процветания и стабильности!», – говорится в обращении клуба.
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