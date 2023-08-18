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Врач Онищенко посоветовал не вводить маркировку «здоровые продукты»

Врач Онищенко посоветовал не вводить маркировку «здоровые продукты»

В России предложили маркировать полезные продукты питания специальным знаком. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил идею критически, сообщило радио Sputnik.

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