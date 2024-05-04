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"Коммерсантъ": суд арестовал активы подозреваемых в хищениях у Минобороны по делу о некачественных бронежилетах

"Коммерсантъ": суд арестовал активы подозреваемых в хищениях у Минобороны по делу о некачественных бронежилетах

Как полагает следствие, руководство группы компаний "Пикет", которое подозревается по делу о хищениях от поставок для Министерства обороны РФ, на вырученные деньги приобрело акции и доли разных компаний, бизнес-центр в столице и участки в Московской области.

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