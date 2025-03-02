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Лишил Василевского шатаута: Овечкин забросил 884-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Лишил Василевского шатаута: Овечкин забросил 884-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Александр Овечкин в 884-й раз за карьеру поразил ворота соперника в регулярных чемпионатах НХЛ. В концовке третьего периода встречи с «Тампа-Бэй» капитан «Вашингтона» неотразимо бросил со среднего расстояния и до десяти шайб сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

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