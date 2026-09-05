18-летний Иванов о 1-м голе в КХЛ: «Были пустые ворота – каждый бы попал. Горд представлять «Ак Барс», для меня это детская мечта»

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Защитник « Ак Барса » Александр Иванов высказался после победы в матче против « Сибири » (4:3 Б). 18-летний игрок в падении забросил свою первую шайбу в Фонбет Чемпионате КХЛ.