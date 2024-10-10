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Региональная Юридическая Служба

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США считают, что Украина может удерживать территорию в Курской области минимум ещё несколько месяцев

США считают, что Украина может удерживать территорию в Курской области минимум ещё несколько месяцев

 Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Мировые новости сегодня онлайн указывают на то, что Украина способна удерживать контроль над территориями в Курской области как минимум в течение нескольких следующих месяцев.

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