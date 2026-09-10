В Рязанской области горели два дома и автомобиль

В селе Лунино Шиловского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 10:12. В тушении принимали участие 7 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля, огонь полностью уничтожил дом.
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