64 кражи в магазинах и офисах: суд рассмотрит дело о воровстве на 1,5 миллиона рублей

Серийный вор из Кемеровской области оставлял без техники, денег и банковских карт новосибирцев. Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Кемеровской области, который совершил 64 кражи на территории Новосибирской области.
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