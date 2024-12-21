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Закон и Порядок

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  • людмила
    Если человек отсидел в тюрьме за пророссийскую пропаганду, конечно. не в российской тюрьме, то за что же он в российс..."Не в той тюрьме ...
  • Виктор Шилин
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Восемь причин, по которым бесплатные квартиры — это зло

Восемь причин, по которым бесплатные квартиры — это зло

Олег Макаренко В советские времена было много чего хорошего — экологически чистый пенопласт из молочной пены, крепкий наваристый бензин, ягоды размером с кота.

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