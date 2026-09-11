На миллионы рублей: мошенники обманули дочь Рудольфа Фурманова

Мошенники обманули дочь народного артиста РФ Рудольфа Фурманова и ограбили его квартиру. Об этом сообщил источник 5-tv.
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