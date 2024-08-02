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Авиаэксперт Гусаров: Гражданская авиация РФ смогла выдержать санкционное давление

Авиаэксперт Гусаров: Гражданская авиация РФ смогла выдержать санкционное давление

Несмотря на санкционное давление на РФ, особенно ужесточившееся в последние годы, российская гражданская авиация смогла не только остаться на плаву – вернее, в воздухе – но и смогла найти пространство для роста.

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