Авиаэксперт Гусаров: Гражданская авиация РФ смогла выдержать санкционное давление

Несмотря на санкционное давление на РФ, особенно ужесточившееся в последние годы, российская гражданская авиация смогла не только остаться на плаву – вернее, в воздухе – но и смогла найти пространство для роста.
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