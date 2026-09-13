ВС России поразили объекты энергетики и логистические центры ВСУ

Ночью на 13 сентября ВС России нанесли удары по объектам энергетики и логистическим центрам ВСУ, которые использовались для поставки и распределения военных грузов.
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