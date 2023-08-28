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Двухметровый памятник установят в Самаре ко Дню баяна в августе 2024 года

Двухметровый памятник установят в Самаре ко Дню баяна в августе 2024 года

В 2024 году в Самаре появится новый памятник. Скульптура будет посвящена баяну.Эскиз двухметровой композиции был подготовлен местным скульптором и архитектором Дмитрием Храмовым, рассказали представители пресс-службы губернского правительства.

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