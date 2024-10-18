В ближайшие часы Крым накроют сильные дожди На полуострове объявили штормовое предупреждение: утром и днём 18 октября в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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