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Петербургский дневник

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Патриарх Кирилл написал послание беременным россиянкам

Патриарх Кирилл написал послание беременным россиянкам

Его будут выдавать будущим мамам в женских консультациях Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла со словами поддержки будут выдавать беременным в женских консультациях в 16 регионах России, пишет РИА Новости.

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