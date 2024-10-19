Патриарх Кирилл написал послание беременным россиянкам

Его будут выдавать будущим мамам в женских консультациях Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла со словами поддержки будут выдавать беременным в женских консультациях в 16 регионах России, пишет РИА Новости.
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