В рабочих патентах иностранных граждан предложили указывать данные о профессии

Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), возглавляющий Комитет по социальной политике, направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.
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