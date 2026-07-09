Зачем ребёнка ставили в угол в Древней Руси и почему это больше не работает

ДжиЮГа Грэй

И меня ставили. Если я реально была виновата, то просила прощения и выходила из угла. Если же меня наказывали несправедливо, то могла простоять и всю ночь, засыпая прямо на полу, но не выходила из угла, пока мама не признавала, что была неправа. А вот сын боялся стоять в углу. Не знаю до сих пор, кто и чем его напугал, но если я пыталась наказать его углом, то он рыдал: "Мама, лучше выпори меня, только не угол!"