Фразу: «Встань в угол и подумай» в детстве слышали многие. Долгие годы этот метод считался классикой домашней педагогики.
Зачем ребёнка ставили в угол в Древней Руси и почему это больше не работает
Комментарии
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Karmadon
Меня ставили. Случалось, и пороли. Обиды нет - на пользу пошло. А более трети это 34%, а не 32. Автор, видать, в углу не стоял.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
А вы прочтите ещё раз последние предложения в этой как бы статье. В ней вся задумка, перейдите, подпишитесь
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4 н.
ДжиЮГа Грэй
И меня ставили. Если я реально была виновата, то просила прощения и выходила из угла. Если же меня наказывали несправедливо, то могла простоять и всю ночь, засыпая прямо на полу, но не выходила из угла, пока мама не признавала, что была неправа. А вот сын боялся стоять в углу. Не знаю до сих пор, кто и чем его напугал, но если я пыталась наказать его углом, то он рыдал: "Мама, лучше выпори меня, только не угол!"
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4 н.
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