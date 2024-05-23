60-летний петрозаводчанин поверил Лизе и лишился миллиона рублей

В полицию обратился петрозаводчанин. Мужчина лишился крупной суммы денег. Мужчина рассказал, что ему позвонила незнакомка по имени Елизавета, представилась сотрудницей биржи и предложила заработать на инвестициях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии