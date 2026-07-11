Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пловец Спиридонов: укус собственного пальца спасет при утоплении

Пловец Спиридонов: укус собственного пальца спасет при утоплении

В Азербайджане за первые недели купального сезона жертвами Каспийского моря стали 12 человек. На фоне этих трагедий пловец-экстремал русского происхождения Андрей Спиридонов, проживающий в Азербайджане, поделился с РИА Новости необычным, но научно обоснованным методом борьбы с паникой в воде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии