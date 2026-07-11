Пловец Спиридонов: укус собственного пальца спасет при утоплении

В Азербайджане за первые недели купального сезона жертвами Каспийского моря стали 12 человек. На фоне этих трагедий пловец-экстремал русского происхождения Андрей Спиридонов, проживающий в Азербайджане, поделился с РИА Новости необычным, но научно обоснованным методом борьбы с паникой в воде.