Россиян предупредили о трех опасных аферах в Telegram

Мошенники стали использовать Telegram, чтобы выманивать деньги у россиян. Каких предложений в мессенджере стоит опасаться, сообщил эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов, передает «Газета.
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