Вслед программе Д. Киселева

М Мария Наташа! Вы меня просто убили! У меня была мечта. что мы избавимся от Вост Европы и Прибалтики, Зачем они нам, особенно Польша? Это же мы без штанов опять останемся, их содержать. У меня от расстройства случился гипертонический криз! На кой чёрт они нам нужны??????? Нельзя ли от них отделаться? Это же такое ярмо на шею нам вешать. Зачем?????

Natalija Osminina Я уже миллион раз объясняла на МТ - ЗАЧЕМ? Ну, если не Россия будет контролировать восточную Европу, значит, НАТО. Вы хотите бесконечных войн и гибели российских парней? С 1945 года был Варшавский договор и не было войн между НАТО и СССР в Европе. Россия- преемнница СССР. И должна иметь свою зону влияния в Европе. За эти зоны и началась СВО, Она же не за освобождение Донбасса идет (это прилагается), а за передел Европы. Но нельзя же быть настолько идиотиками!! Это было известно еще ДО начала СВО, Еще 17 декабря 2021 года в своем "неультиматукме" к Байдену и НАТО Путин потребовал при дележке Европы СВОЕЙ зоны. Потому что делить Европу хотели без России. Еще и захапать Украину впридачу. Вернуться к этому???