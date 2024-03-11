Вы эту передачу, может, не смотрели, но я посмотрел и пересмотрел внимательно. В ней журналист Дмитрий Киселев рассуждает, по каким объектам в Германии Россия могла бы нанести ответный удар.
Вслед программе Д. Киселева
Комментарии
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М
Мария
Наташа! Вы меня просто убили! У меня была мечта. что мы избавимся от Вост Европы и Прибалтики, Зачем они нам, особенно Польша? Это же мы без штанов опять останемся, их содержать. У меня от расстройства случился гипертонический криз! На кой чёрт они нам нужны??????? Нельзя ли от них отделаться? Это же такое ярмо на шею нам вешать. Зачем?????
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29 мин.
Natalija Osminina
Я уже миллион раз объясняла на МТ - ЗАЧЕМ? Ну, если не Россия будет контролировать восточную Европу, значит, НАТО. Вы хотите бесконечных войн и гибели российских парней? С 1945 года был Варшавский договор и не было войн между НАТО и СССР в Европе. Россия- преемнница СССР. И должна иметь свою зону влияния в Европе. За эти зоны и началась СВО, Она же не за освобождение Донбасса идет (это прилагается), а за передел Европы. Но нельзя же быть настолько идиотиками!! Это было известно еще ДО начала СВО, Еще 17 декабря 2021 года в своем "неультиматукме" к Байдену и НАТО Путин потребовал при дележке Европы СВОЕЙ зоны. Потому что делить Европу хотели без России. Еще и захапать Украину впридачу. Вернуться к этому???
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17 мин.
Natalija Osminina
СССР получил свою зону влияния в Европе в результате победы во Второй Мировой. Сейчас идет Третья Мировая. По итогам побды Россия должна получить свою зону влияния в Европе. Вообще-то ныняшняя война и началась за СВОИ ЗОНЫ! И за ВАЛЮТНЫЕ ЗОНЫ и за сферы влияния. Я уже миллионы раз писала, как будут делить Европу. Западная Европа будет зоной влияния и валютной зоной Великобритании. Центральная - Ватикана. Это будет зона Австро-Венгрии . Восточная будет Российской. ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГо??? Никакого терпения не хватит, как будто детский сад в Дне Сурка.
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12 мин.
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