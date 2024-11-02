Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 6,8 тысяч рублей в день

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 207,6 тысячи рублей в месяц, что эквивалентно 6,8 тысячи рублей в день, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.