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Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 6,8 тысяч рублей в день

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в 2026 году составит 207,6 тысячи рублей в месяц, что эквивалентно 6,8 тысячи рублей в день, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

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