Трамп поблагодарил Нацгвардию за подавление беспорядков

Задержания мигрантов привело к протестам в Лос-Анджелесе, а потом и беспорядкам.фото: x.com/USNationalGuardПрезидент США Дональд Трамп выразил благодарность Нацгвардии США, подавившей беспорядки в Лос-Анджелесе, возникшие на волне протестов против депортации мигрантов.