Трамп поблагодарил Нацгвардию за подавление беспорядков

Задержания мигрантов привело к протестам в Лос-Анджелесе, а потом и беспорядкам.фото: x.com/USNationalGuardПрезидент США Дональд Трамп выразил благодарность Нацгвардии США, подавившей беспорядки в Лос-Анджелесе, возникшие на волне протестов против депортации мигрантов.
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