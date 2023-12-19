Чем Любовь Успенская так насолила Киркорову, что он требует 12 млн. через суд Татьяна СергееваСтрасти в российском шоу-бизнесе не утихают, и в центре нового скандала оказались два гиганта эстрады — Филипп Киркоров и Любовь Успенская.