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Молодые петербуржцы гордятся героизмом жителей блокадного Ленинграда

Молодые петербуржцы гордятся героизмом жителей блокадного Ленинграда

В рамках проекта "Это МОЙ город", организованный телеканалом "Санкт-Петербург", эксперты провели анализ опроса, посвящённого отношению молодых петербуржцев к родному городу.

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