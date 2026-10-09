Молодые петербуржцы гордятся героизмом жителей блокадного Ленинграда

В рамках проекта "Это МОЙ город", организованный телеканалом "Санкт-Петербург", эксперты провели анализ опроса, посвящённого отношению молодых петербуржцев к родному городу.
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