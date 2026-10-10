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Царьград

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В Архангельской области 400 школьников готовят в кораблестроители

В Архангельской области 400 школьников готовят в кораблестроители

В Архангельской области более 400 учеников осваивают инженерно-кораблестроительный профиль в специализированных классах школы № 14 Архангельска и школы № 20 Северодвинска.

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