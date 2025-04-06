Севастопольские студенты предложили создавать 3D-модели архитектурных памятников

Третьекурсники Института информационных технологий СевГУ Ахмат Гергокаев, Алексей Долобан и Гарик Багдасарян одержали победу с проектом "Цифровое наследство" и стали обладателями международной Премии молодёжного цифрового омбудсмена.
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