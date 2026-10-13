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test mazurok

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🥊 Крымский турнир по боксу объединит спортсменов из 25 регионов страны

🥊 Крымский турнир по боксу объединит спортсменов из 25 регионов страны Симферополь станет местом проведения всероссийских соревнований по боксу, посвящённых памяти заслуженного тренера Педро Саэс Бенедикто.

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