🥊 Крымский турнир по боксу объединит спортсменов из 25 регионов страны Симферополь станет местом проведения всероссийских соревнований по боксу, посвящённых памяти заслуженного тренера Педро Саэс Бенедикто.
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