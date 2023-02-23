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Ситников: “В Кременском лесу ВС РФ ежедневно уничтожают по роте ВСУ”

Ситников: “В Кременском лесу ВС РФ ежедневно уничтожают по роте ВСУ”

Украинские вооруженные силы теряют по роте в день в ходе боев к западу от Кременной. Обозреватель Александр Ситников со ссылкой на украинский источник сообщил, что российские вооруженные силы продвинулись на четыре километра в районе Кременной.

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