Торжественный выпуск более 250 офицеров и прапорщиков состоялся из артиллерийского инженерного института в Пензе

«За отличное окончание военно-образовательного учреждения высшего образования Министерства обороны Российской Федерации» награждены 12 военнослужащих, 34 - окончили институт с красным дипломом.
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